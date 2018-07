Vitória passa pelo Inter e foge da última posição do Brasileirão

Após seis rodadas, o Vitória voltou a triunfar no Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira, em Salvador. Com gols de Richarlyson e Marcinho, a equipe baiana bateu o Internacional por 2 a 0, no Barradão, chegou aos 18 pontos e deixou a lanterna da competição para o rival Bahia - que tem 17, mas ainda joga nesta quinta-feira, contra o Cruzeiro, no Mineirão.

Já o Internacional, em péssima fase, segue com 34 pontos, viu o vice-líder São Paulo abrir cinco pontos de vantagem e pode perder a terceira posição para o Corinthians, que recebe o Atlético-MG no complemento da rodada.

O Vitória iniciou a partida fazendo valer o fato de estar jogando em casa. Pressionou a saída de bola do Internacional e não deixou o adversário criar. A recompensa não tardou. Logo aos 7 minutos, Richarlyson surpreendeu o experiente goleiro Dida ao cobrar direto para o gol uma falta da lateral direita da grande área. A bola encobriu Dida e ainda tocou na trave, no ângulo direto, antes de entrar.

Em vantagem no placar, a equipe baiana recuou e viu o time adversário passar a atacar, principalmente fazendo cruzamentos para a área, em busca do gol de empate. Apesar da pressão, que durou até o fim da primeira etapa, o time gaúcho não conseguiu superar a defesa do Vitória.

O time baiano repetiu a receita do início do primeiro tempo nos primeiros minutos da segunda etapa. E, mais uma vez, o esforço foi recompensado com gol. Aos 10 minutos, o meia Escudero, cruzou, da intermediária esquerda, na medida para Marcinho, que entrava em velocidade na área, completar de cabeça. Desta vez, porém, o Internacional não teve força para reagir. Bastou ao Vitória controlar a partida até o fim para garantir o placar.

Na próxima rodada, o Internacional tenta a reabilitação contra o Botafogo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, no domingo, às 16 horas. Também no domingo, mas às 18h30, o Vitória enfrenta o Atlético-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA 2 x 0 INTERNACIONAL

VITÓRIA - Júnior Fernández; Nino Paraíba, Luiz Gustavo, Kadu e Juan; Neto Coruja, Cáceres, Richarlyson, Escudero (Edno) e Marcinho; Dinei (Guillermo Beltrán).

Técnico: Ney Franco.

INTERNACIONAL - Dida; Gilberto, Paulão, Ernando e Fabrício; Ygor (Valdívia), Wellington, D'Alessandro e Eduardo Sasha (Leandro); Jorge Henrique (Alan Patrick) e Wellington Paulista.

Técnico: Abel Braga.

GOLS - Richarlyson, aos 7 minutos do primeiro tempo, e Marcinho, aos 10 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Pereira Joia (Fifa-SP).

CARTÕES AMARELOS - Júnior Fernández (Vitória); Fabrício (Internacional).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).