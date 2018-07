Vitória pega Atlético-MG e ainda sonha com Libertadores

SALVADOR - O Vitória encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, neste domingo, às 17 horas, no estádio do Independência, em Belo Horizonte. Ainda sonhando em chegar à Copa Libertadores, em 2014, o time rubro-negro busca o triunfo, além de contar com derrotas de Botafogo e Goiás. É necessário torcer também para que a Ponte Preta perca o título da Copa sul-americana.

O time baiano ocupa a sexta colocação do Brasileirão, com 58 pontos, e está a um do G4, o grupo dos times que hoje se classificariam para a Libertadores. O lateral-direito Ayrton, que não participou das duas últimas atividades, está confirmado para a partida. O jogador foi liberado para acompanhar o parto de sua mulher, grávida de gêmeos. Já o zagueiro Victor Ramos é desfalque por ter levado o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo.