Vitória pega Flamengo ainda sonhando com Libertadores Com chances, ainda que remotas, de classificação para a Copa Libertadores de 2014, o Vitória enfrenta o Flamengo neste domingo, às 17 horas (de Brasília), pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo de rubro-negros. Mais tranquilo, o time carioca está livre do rebaixamento e garantido na competição continental após o título da Copa do Brasil.