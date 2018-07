Vitória pega o Corinthians para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileiro

O Vitória enfrenta o Corinthians nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio Itaquerão, em São Paulo, com o objetivo de se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time baiano não vive um bom momento na competição e vem de uma derrota e um empate nas duas últimas rodadas.

Para esta partida, o técnico Vagner Mancini contará com os retornos do zagueiro Victor Ramos e do lateral-esquerdo Euller, que cumpriram suspensão no 2 a 2 contra o Santa Cruz na última rodada. Em compensação, o treinador não contará com o volante Amaral, com dores musculares, e também não terá o meia Leandro Domingues, que se recupera de um problema no joelho direito.

Quem também ficará de fora é o atacante Dagoberto. Ele levou um jogo de suspensão no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter feito críticas à CBF no intervalo do jogo contra o Santos, em 24 de julho, em Salvador, pela 16.ª rodada do Brasileirão.

Por conta destes problemas, Vagner Mancini optou por fazer mistério e não revelou a escalação da equipe. O setor ofensivo deverá contar com Cárdenas responsável pela armação das jogadas e o trio de atacantes Marinho, Kieza e Vander. O treinador, no entanto, pode optar por uma formação defensiva e tirar um dos três homens de frente para a entrada do zagueiro Ramon.