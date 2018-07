Vitória pega o Sport no Recife para desencantar como visitante no Brasileirão

O Vitória visita o Sport neste domingo, às 19 horas, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, em busca do primeiro triunfo fora de casa no Campeonato Brasileiro. O time baiano acumulou um empate e duas derrotas quando atuou longe de seus domínios até aqui.

O péssimo desempenho como visitante somando a um retrospecto apenas regular em Salvador deixa a equipe na zona de rebaixamento da competição. Na última rodada, o Vitória desperdiçou pontos importantes ao ficar no 2 a 2 com o Botafogo.

A boa notícia para o técnico Alexandre Gallo é o retorno do volante Willian Farias, que cumpriu suspensão no meio da semana. No entanto, é provável que o treinador não conte com o atacante Kieza. O jogador passou a semana no departamento médico e é dúvida.

"O jogo contra o Sport será mais uma pedreira para a nossa equipe na competição. Encarar eles na Ilha do Retiro é sempre muito complicado. Temos de fazer uma partida de muita intensidade e evitar erros para sairmos de lá com um grande resultado", comentou Farias.