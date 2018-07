Vitória pega Palmeiras com técnico interino e desfalques

SALVADOR - O Vitória enfrenta o Palmeiras, neste domingo, às 18h30, no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, cheio de problemas. Além de ter ficado sem o técnico Ney Franco, que pediu demissão do time, no início da semana, para assumir o Flamengo, a equipe tem uma série de desfalques para a partida.

Os principais são os dois centroavantes do elenco. Dinei ainda se recupera de uma lesão no tornozelo e Souza, que vinha jogando na posição, está suspenso após ter sido expulso no empate por 1 a 1 no clássico contra o Bahia, no último domingo. Além deles, três jogadores do time não podem atuar por restrições contratuais, já que são atletas do Palmeiras emprestados, entre eles dois titulares: o lateral-direito Ayrton e o volante Luiz Gustavo.

Com tantos desfalques, o técnico interino Carlos Amadeu, que comanda o grupo sub-20 do clube, deve alterar a forma de jogar do time, abrindo mão de um centroavante fixo para tentar fazer o Vitória jogar com mais velocidade nos contra-ataques.

A formação mais usada pelo treinador durante a semana contou com um meia-atacante veloz, Mauri, na vaga do meia Hugo e três atacantes rápidos: Marquinhos, Caio e Alan Pinheiro - este último ocupando a vaga de Souza. "Vamos jogar com inteligência porque o Palmeiras é uma equipe qualificada, mas precisamos dos pontos", comentou Mauri. O Vitória tem 5 pontos e ocupa a 12.ª posição na tabela de classificação.