Vitória perde do Paraná e deixa escapar a liderança

O Vitória estacionou nos 60 pontos e foi passado pelo Criciúma, que foi a 61 depois de vencer o Boa por 4 a 0. Por sua vez, o Paraná chegou aos 38 pontos, na 11.ª colocação,

O Vitória começou o jogo no campo de ataque, mas numa rápida jogada de contra-ataque, o Paraná abriu o placar. Fernandinho recebeu na área e explodiu um chute no travessão de Deola. No rebote, Arthur completou para o gol. Melhor em campo, os paranaenses fizeram o segundo aos 36 minutos. Lúcio Flávio foi lançado e cruzou na cabeça de Arthur, que, na pequena área, só desviou para o fundo das redes.

O segundo tempo voltou mais brigado, com os dois times disputando a posse de bola. Mas, no setor ofensivo, poucas jogadas. A melhor foi do Vitória, aos 27 minutos com Elton. Após cruzamento, ele bateu com força, rente à trave de Thiago, que só acompanhou com os olhos.

No final, a rede balançou. Aos 46 minutos, Wendel fez boa jogada e bateu no canto de Deola, vendido na jogada. Na saída de bola, o Vitória fez o seu gol com Elton, num chute da meia-lua.

OS times voltam ao gramado na próxima terça-feira, quando o Vitória enfrenta o ASA, às 19h30, em Salvador (BA). No mesmo horário, o Paraná enfrenta o América-RN, em Goianinha (RN).

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 3 x 1 VITÓRIA

PARANÁ - Thiago Rodrigues; Ângelo (Douglas Packer), Anderson, Alex Alves e Wendell Borges; Vandinho (Lucas), Ricardo Conceição, Fernandinho e Lúcio Flávio; Luisinho e Arthur (Wendel). Técnico - Toninho Cecílio.

VITÓRIA - Deola; Carlinhos, Victor Ramos, Gabriel, Gilson (Mansur); Uelliton, Michel (Marcelo Nicácio), Pedro Ken e Tartá (Fernando Bob); Willie e Elton. Técnico - Paulo Cesar Carpegiani.

GOLS - Arthur, aos 27 e 36 minutos do primeiro tempo. Wendel, aos 46, e Elton, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Ângelo, Vandinho, Lúcio Flávio, Gabriel, Tartá e Mansur.

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 2.239 pagantes.

LOCAL - Estádio da Vila Capanema, em Curitiba (PR).