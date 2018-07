Vitória perde em casa e é eliminado da Copa Sul-Americana

Dos quatro clubes brasileiros que começaram a fase internacional da Copa Sul-Americana, a partir das oitavas de final, apenas o São Paulo conseguiu na última quarta-feira a classificação para a fase seguinte - passou pelo Huachipato, do Chile, e agora enfrentará o Emelec, do Equador. No mesmo dia, Goiás e Bahia foram eliminados e, nesta quinta, foi a vez do Vitória se despedir da competição continental.

Mesmo com a vantagem por ter empatado por 2 a 2 no jogo de ida, há duas semanas, em Medellín, na Colômbia, o Vitória foi batido pelo Atlético Nacional por 1 a 0, em pleno estádio Barradão, em Salvador. O gol da classificação da equipe colombiana foi marcado por Daniel Bocanegra, aos 25 minutos do segundo tempo. É bem verdade que o time baiano conseguiu o empate, com Dinei aos 39, que o classificaria, mas o árbitro erradamente anulou alegando um impedimento do centroavante.

Nas quartas de final, o Atlético Nacional já sabe quem será o seu adversário. Será o Universidad César Vallejo, do Peru, que na última quarta eliminou justamente o rival do Vitória, o Bahia. Após vencer por 2 a 0 e devolver a derrota sofrida em Salvador pelo mesmo placar, o time peruano se deu melhor na disputa por pênaltis e ganhou por 7 a 6.