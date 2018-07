Vitória perde invencibilidade e Paraná leva vantagem para volta na Copa do Brasil

O Vitória deu adeus à sua invencibilidade de 18 jogos nesta quinta-feira. Pelo jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil, foi derrotado por 2 a 0 pelo Paraná, no estádio do Barradão, em Salvador, e terá que reverter o resultado na casa do adversário na próxima quarta, às 19h30, no estádio Durival de Britto, em Curitiba.

Com o resultado, o Paraná poderá perder por até um gol de diferença que conseguirá avançar às oitavas de final. O clube baiano vinha de nove vitórias consecutivas e 18 jogos sem perder. No ano foi apenas uma derrota - para o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste, por 4 a 2. Além disso, foram mais dois empates.

Com os dois times em grande fase, a partida foi bastante aberta com o Vitória criando as primeiras oportunidades e o Paraná equilibrando no final. Quando a partida já se encaminhava para o intervalo, o time do técnico Wagner Lopes chegou ao primeiro gol. Aos 45 minutos, Renatinho levantou o escanteio para dentro da área e Airton desviou de sola para dentro das redes.

Como é característico nos seus times, o técnico Argel Fucks pediu mais agressividade no segundo tempo. Recuado, o Paraná foi atacado de todas as formas, mas conseguiu segurar o resultado e, de quebra, fazer o segundo gol aos 43 minutos. Após cruzamento da direita, Guilherme Biteco desviou para dentro da baliza. Ele se emocionou ao final do jogo ao mostrar uma camiseta em homenagem ao irmão Matheus Biteco, que morreu no ano passado no acidente aéreo com a delegação da Chapecoense na Colômbia.