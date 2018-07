Vitória perde nos pênaltis e cai na Copa do Brasil para o J. Malucelli

SALVADOR - Mais um classificado à segunda fase da Copa do Brasil foi definido nesta quinta-feira. Em Salvador, o J. Malucelli não se intimidou por jogar com torcida contra, em Salvador, e surpreendeu ao eliminar o Vitória. O time paranaense foi eliminado nos pênaltis por 5 a 3, após empate por 1 a 1 no Estádio de Pituaçu.

No jogo de ida, as equipes haviam empatado pelo mesmo placar, no Paraná. O atacante Dinei perdeu a penalidade que garantiu a classificação dos visitantes. Na segunda fase, os paranaenses vão enfrentar o Novo Hamburgo, que eliminou o Joinville. O primeiro jogo está marcado para a próxima quarta, no Estádio do Vale.

Um pouco mais cedo, na tarde desta quinta-feira, em jogo válido já pela segunda fase, o Santa Rita (AL) conseguiu boa vantagem ao derrotar o Potiguar (RN), por 2 a 0, no Estádio Olival Elias, em Boca da Mata, no interior de Alagoas. A volta está marcada para o próximo dia 1º e os alagoanos podem perder por até um gol de diferença para garantir a classificação.