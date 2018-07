Vitória perde para o Boa e amarga 4.ª derrota seguida

A última vitória do time baiano aconteceu no começo deste mês, quando superou o Bragantino. De lá para cá, foram quatro jogos e quatro derrotas - para Portuguesa, Goiás, Náutico e agora Boa -, que deixaram o Vitória na 13.ª posição, com 17 pontos. Por outro lado, o Boa chegou à segunda vitória consecutiva fora de casa - havia batido o Bragantino na última rodada - e subiu para o 11.º lugar, com 19 pontos.

A principal novidade da partida deste sábado foi a presença de Sidney, ex-volante de São Paulo e Fluminense, no banco de reservas do Boa. Aposentado dos gramados no início deste mês, o jogador comandou a equipe por conta da suspensão do técnico Nedo Xavier.

Com a bola rolando, quem dominou o primeiro tempo foi o Vitória. Com três meias, o time baiano dominava completamente a posse de bola e levava perigo ao gol de Luiz Henrique, mas não conseguiu chegar ao gol.

Na volta para o segundo tempo, o Boa reagiu e conseguiu abrir o marcador. Aos 12 minutos, Carlos Magno cobrou falta lateral e Fernando não conseguiu fazer o corte. A bola ficou viva dentro da área e, depois de duas divididas de cabeça, Luiz Henrique subiu sozinho e empurrou, também de cabeça, a bola para o fundo do gol.

O gol deixou o time do Vitória nervoso e as coisas ficaram ainda piores quando Rildo perdeu a cabeça aos 18 minutos e foi expulso. Após cometer falta por trás, o atacante não gostou da marcação e jogou a bola contra o árbitro, que lhe deu cartão vermelho. Inconformado, o atacante tentou dar um chute em Cláudio Francisco Lima e Silva e só saiu de campo quando foi contido por seus companheiros de time. O time da casa ainda perderia Neto Coruja, também expulso, antes do apito final.

Tanto Vitória quanto Boa Esporte voltam a campo no próximo sábado, às 16h20. O primeiro encara o Salgueiro, no Estádio Ademir Cunha, em Paulista, Pernambuco, enquanto o segundo recebe o Sport, no Estádio do Melão, em Varginha, Minas Gerais.

FICHA TÉCNICA:

Vitória 0 x 1 Boa

Vitória - Fernando; Nino, Alison (Léo Fortunato), Gabriel e Fernandinho; Neto Coruja, Uelliton, Geraldo (Marquinhos) e Lúcio Flávio; Rildo e Geovanni (Marcelo). Técnico - Ricardo Silva (interino).

Boa Esporte - Luiz Henrique; Jackson, Thiago Carvalho, Marcelinho e Higo (Carlos César); Claudinei, Olívio, Moisés e Carlos Magno; Waldison (Pablo) e Jheimy (Waldo). Técnico Sidney (interino).

Gol - Thiago Carvalho, aos 12 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Cláudio Francisco Lima e Silva (SE).

Cartões amarelos - Gabriel, Neto Coruja, Rildo, Higo.

Cartões vermelhos Rildo e Neto Coruja.

Renda e Público - Não divulgados.

Local Estádio Barradão, em Salvador (BA).