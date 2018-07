Vitória pode enfrentar o Flamengo sem o goleiro Viáfara Após quatro derrotas consecutivas, o Vitória precisa de um triunfo neste sábado contra o Flamengo para se reabilitar junto à torcida, que começa a dar sinais de inquietação. A partida, marcada para as 18h30, no estádio do Barradão, em Salvador, será válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.