Vitória polêmica do Flamengo embola Brasileirão

Alardeado pelos quatro cantos do Rio de Janeiro e por boa parte do País, o tal ‘cheirinho’ rubro-negro voltou a ficar mais intenso após a rodada que se encerrou nesta quinta-feira, a 30ª do Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu o Fluminense em Volta Redonda (em jogo com uma gigantesca polêmica em um gol anulado do Flu) e chegou aos 60 pontos, apenas um atrás do Palmeiras, que mais cedo não saiu de um empate sem gols com o Cruzeiro, em Araraquara. Além disso, não se deve esquecer o Atlético-MG, que bateu o América-MG e atingiu os 56 pontos.

A oito rodadas do fim, seguem incerto os rumos deste Brasileirão, certamente um dos mais equilibrados da história. O líder Palmeiras foi o primeiro a entrar em campo, na Arena da Fonte Luminosa, no interior de São Paulo. Com o atacante Gabriel Jesus entre os titulares, a equipe até que começou bem e chegou a perder alguns gols, mas depois esbarrou na ótima marcação mineira e não conseguiu sair do 0 a 0.

O empate com uma atuação irregular deixa um frio na barriga no torcedor do Palmeiras, que convive com o fantasma da perda do Campeonato Brasileiro de 2009 a tiracolo. Na próxima rodada, neste domingo, às 17h, o Alviverde vai a Florianópolis encarar o Figueirense, que está na zona do rebaixamento e precisa da vitória de forma desesperada para seguir na luta pela permanência na Série A.

No mesmo horário do jogo do Palmeiras, o Atlético-MG mostrou que está forte e que ainda pode pleitear a conquista do título. O time não deu nenhuma chance para o rival América-MG e venceu com propriedade por 3 a 0. No domingo, o Galo visita o Botafogo, às 17h, na Ilha do Governador, no Rio.

Mas o mais quente ficou para o final da rodada. Em Volta Redonda, o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 e voltou a ficar a apenas um ponto do Palmeiras. A partida foi marcada por uma grande confusão após a anulação de um gol feito por Henrique, que seria o gol de empate Tricolor.

No próximo domingo o Flamengo terá uma missão duríssima. A equipe vai a Porto Alegre, onde enfrenta o Internacional às 17h, no Beira-Rio. Assim como o Figueirense, o Colorado também precisa muito de um resultado positivo.

SEQUÊNCIA

Para aumentar o drama – e a ansiedade – dos torcedores das equipes que brigam pela taça, a próxima semana será de rodada da Copa do Brasil, com jogos na quarta-feira. Entre os três postulantes ao título, o Palmeiras recebe o Grêmio no Allianz Parque e o Atlético-MG vai a Caxias do Sul encarar o Juventude, enquanto o Flamengo apenas descansa para o final de semana seguinte desse eletrizante Brasileirão.