Vitória quer mais um triunfo em Salvador para deixar a zona de rebaixamento

O Vitória enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Barradão, em Salvador, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, com o pensamento de deixar a zona de rebaixamento. Depois de bater o Atlético Mineiro no último domingo, o time rubro-negro deixou a lanterna e está na 18.ª colocação com quatro pontos - dois a menos que o próprio rival de Belo Horizonte, o primeiro fora da degola.

No treino desta terça-feira, o técnico Alexandre Gallo definiu a equipe que começa como titular. Sem poder contar com Willian Farias, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, o treinador optou Fillipe Soutto para preencher a vaga. Outro que não pode jogar, por causa do terceiro amarelo, é o atacante Paulinho.

Alexandre Gallo usou o treinamento desta terça-feira para orientar o posicionamento dos jogadores em campo e ensaiar algumas cobranças de bola parada. O sistema defensivo ganhou atenção especial, assim como os encaixes do sistema de marcação. A atividade contou com a presença de André Lima, que está recuperado da lesão no pé e ficará no banco de reservas.

O lateral-direito Patric, que não atuou contra o Atlético Mineiro for força de cláusula contratual, volta a ficar à disposição e marca presença entre os titulares de Alexandre Gallo.