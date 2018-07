Vitória quer manter bom momento para derrotar o Grêmio

SALVADOR -Após o bom triunfo sobre o Vasco por 2 a 1, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira, o Vitória espera manter o bom momento no Campeonato Brasileiro na partida contra o Grêmio, neste sábado, às 21 horas, no estádio Barradão, em Salvador, pela 23.ª rodada. Na sexta posição com 30 pontos, a equipe baiana espera conquistar mais três pontos para se aproximar do G4 da competição - o quarto colocado, o Atlético Paranaense, está oito pontos à frente.

O técnico Ney Franco, porém, continua enfrentando uma série de problemas causados por lesões dos jogadores para escalar a equipe. Além do volante Cáceres e do atacante Maxi Biancucchi, artilheiro do time no campeonato com oito gols, que já não haviam enfrentado o Vasco, o treinador não poderá contar com o volante Michel, que sofreu uma lesão no joelho durante o jogo. Elizeu entra na vaga.

Para driblar as ausências, Ney Franco pediu o apoio da torcida para a partida. "Vamos enfrentar uma equipe que está no G4, com possibilidade de se aproximar desse grupo e sei bem porque já vim jogar no Barradão comandando outros times. Fica difícil para o adversário jogar aqui com o torcedor do Vitória em cima", contou. "Este é um momento-chave para o torcedor comparecer".