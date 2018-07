Vitória recebe o Atlético-PR para acabar com a má fase e deixar a degola

O Vitória recebe o Atlético Paranaense neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio do Barradão, em Salvador, pela 34.ª rodada, na tentativa de acabar com a série de cinco partidas sem triunfar no Campeonato Brasileiro. Nas últimas rodadas foram quatro derrotas e um empate, resultados que mantém a equipe na zona de rebaixamento.

Para conseguir deixar as últimas colocações, o time rubro-negro baiano terá que passar por uma equipe que luta por uma vaga no G6 da competição e que vem de vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0 na rodada anterior.

O técnico Argel Fucks terá o retorno do atacante Zé Eduardo, que cumpriu suspensão no empate por 2 a 2 com o Fluminense na última partida. Ele deve atuar ao lado de Kieza, que está recuperado de uma fratura no nariz, e de Marinho.

A única baixa fica por conta do volante Marcelo, que levou o terceiro cartão amarelo. O treinador não confirmou o substituto. Durante a semana, Argel Fucks fechou os treinos para a imprensa e testou formações táticas diferentes. A tendência é que Zé Eduardo entre em seu lugar e a equipe tenha uma formação com três atacantes.