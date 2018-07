Vitória recebe o Vasco em sua 500ª partida no Barradão O Vitória espera conseguir um triunfo contra o Vasco, neste sábado, às 16 horas, no Barradão, não apenas para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro - no qual ocupa a 17ª posição, com 34 pontos. A partida marca, também, o jogo oficial de número 500 do time em seu estádio, o Barradão, inaugurado em 11 de novembro de 1986.