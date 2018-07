Vitória reforça defesa para encarar o Coritiba no Paraná O técnico do Vitória, Caio Júnior, decidiu fortalecer a defesa para a partida contra o Coritiba, neste domingo, às 18h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com o lateral-direito Nino Paraíba, que sofreu uma lesão na partida do último domingo contra o rival Bahia (que terminou empatada em 0 a 0), o treinador preferiu improvisar o zagueiro Gabriel Paulista na posição.