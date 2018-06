Vitória revê Inter em Salvador para dar sequência à recuperação no Brasileirão

Algoz do Internacional na Copa do Brasil, o Vitória revê o time gaúcho nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Barradão, em Salvador, em confronto que abre a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A missão do time baiano é dar continuidade à recuperação no torneio, que o tirou da zona de rebaixamento.

O Vitória ficou as quatro primeiras rodadas sem vencer. Desencantou ao bater o Vasco e está há três partidas sem derrota, o que deixou a equipe do técnico Vagner Mancini com oito pontos, na 14.ª colocação.

O grande obstáculo da equipe nesta temporada tem sido o mau rendimento defensivo. Com 12 gols, o Vitória tem, ao lado do América-MG, a segunda pior defesa do torneio nacional. Somente a Chapecoense levou mais gols (15). Em contrapartida, conta com o atacante Neilton, que tem sido decisivo para os resultados positivos.

"A gente tem um pouco de falta de atenção nos últimos gols que nossa equipe vem levando. Estamos fazendo os gols e estamos levando. Depois do jogo (contra o Botafogo, na última rodada), o técnico Mancini falou que não podia levar aquele gol. Já passou. Com certeza, Mancini está procurando uma forma de melhorar, parar de tomar os gols", avaliou o atacante Wallyson.

"Uma equipe que não leva gol, a chance de sair com o resultado positivo é muito grande. Quando a equipe leva o gol, todo mundo tem sua parcela de culpa. Lá do ataque até a defesa, a gente tem que melhorar para parar de tomar gol", completou.

A equipe também sofre com os inúmeros desfalques, que traz uma rotatividade grande, improvisações - Jeferson, lateral-direito que joga na esquerda é um exemplo disso - e impede que o time consiga definir um padrão tático, além de não encontrar um equilíbrio.

Em campo, Vagner Mancini dificilmente repetirá a equipe que empatou com o Botafogo. O zagueiro Kanu volta de suspensão e retorna ao time titular. Não se sabe se na vaga de Aderllan ou Ramon. No meio de campo, o treinador não terá Yago e Rhayner, suspensos. Lucas Fernandes deve ser o substituto de Rhayner.