Vitória segura empate com o CRB e continua na vice-liderança da Série B

Já o time alagoano continua em posição intermediária, com 44 pontos, e não conseguiu se reabilitar da derrota para o Luverdense, por 2 a 0, na rodada anterior, no Mato Grosso.

O primeiro tempo foi bastante corrido, porém, com poucas emoções. Os dois times priorizaram a marcação e pouco se arriscaram ao ataque, apenas com cruzamentos pelo alto ou em chutes de longa distância. A única chance real aconteceu aos 28 minutos, quando o cruzamento de Euller, vindo da esquerda, encontrou a cabeça de Elton. Mas o goleiro Júlio César se esticou todo e mandou a bola para escanteio. Uma grande defesa.

O CRB ainda teve dificuldades pelas contusões de dois jogadores ainda nesta parte inicial do jogo. Somália e Josa saíram machucados para as entradas, respectivamente, de Leandro Brasília e Glaydson Almeida. "É uma pena, porque nós perdemos a chance de fazer alguma mudança tática durante o jogo", afirmou o técnico Mazola Júnior.

No segundo tempo, o CRB adiantou a marcação e passou a ter mais posse de bola. Também criou as melhores chances. Uma delas com Leandro Brasília, aos 27 minutos, quando ele recebeu passe de Zé Carlos e na pequena área chutou por cima do travessão. Outra aos 35 minutos, quando após troca de passes, Maxwell ficou sozinho e chutou por cima do gol.

O técnico Vagner Mancini foi fazendo suas trocas priorizando a marcação, como a entrada do zagueiro Guilherme Mattis no lugar do lateral Euller, passando a atuar com três zagueiros. Com isso, jogou para garantir o 0 a 0. E conseguiu atingir seu objetivo.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, dia 31, às 17h30. O CRB vai até Belém para enfrentar o Paysandu, que perdeu em São Luis, no Maranhão, para o Sampaio Corrêa, por 2 a 0. Enquanto isso, o Vitória, em Salvador, vai receber o Náutico, que foi goleado pelo Botafogo por 4 a 1, nesta tarde, em Pernambuco.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 X 0 VITÓRIA

CRB - Júlio César; Somália (Leandro Brasília), Diego Jussani, Gabriel e Pery; Olívio, Josa (Glaydson Almeida), Danilo Bueno (Maxwell) e Gérson Magrão; Clebinho e Zé Carlos. Técnico - Mazola Júnior.

VITÓRIA - Gatito Fernández; Diogo Mateus, Kanu, Ramon e Euller (Guilherme Mattis); Amaral, Jorge Wagner (David), Escudero (Flávio) e Rhayner; Vander e Elton. Técnico - Vagner Mancini.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP).

CARTÕES AMARELOS - Zé Carlos e Pery (CRB); Diogo Mateus e Kanu (Vitória).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).