Vitória sobre a Portuguesa dá vaga ao Corinthians

Depois da vitória dos titulares por 3 a 2 sobre o Capivariano, no domingo, será a vez de os reservas do Corinthians entrarem em campo nesta terça-feira, às 19h30, contra a Portuguesa, no Itaquerão. Até o goleiro Cássio vai ganhar descanso para poder superar sem lesões a maratona de quatro partidas em apenas oito dias da equipe no Campeonato Paulista. Se vencer novamente nesta terça-feira, o Alvinegro garante a classificação antecipada para a próxima fase do Estadual.

Apenas um atleta que começou jogando no domingo será titular nesta terça-feira também: Cristian. Mesmo assim, o volante só jogará as duas partidas seguidas por causa da falta de opções e, já pensando no jogo desta terça-feira, ficou apenas 53 minutos em campo diante do Capivariano.

O limite de 28 jogadores inscritos no Estadual faz com que Tite não tenha dois times completos diferentes para fazer um rodízio de atletas. O treinador não conta com Lodeiro (vendido para o Boca Juniors), Elias e Gil (na seleção brasileira), Mendoza e Fábio Santos (se recuperando de lesão).

O jogo desta terça-feira marca o retorno de Bruno Henrique à equipe. O volante não joga desde o dia 22 de fevereiro, quando sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo, contra o Ituano, após cair de mau jeito.

Para acelerar a recuperação da lesão, Bruno Henrique chegou a fazer alguns exercícios de artes marciais para fortalecer a musculatura do braço. “O Bruno Mazziotti (fisioterapeuta) fez trabalhos de judô comigo para ganhar força no braço, sair da marcação. Ele colocava o colchão e eu pulava de tudo quanto é jeito para cair em cima do braço, sentir e ganhar confiança para voltar ao campo”, disse.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS

Walter; Edílson, Yago, Rodrigo Sam e Petros; Cristian, Bruno Henrique, Danilo, Malcom e Luciano; Vagner Love. Técnico: Tite

PORTUGUESA

Rafael Santos; Fillipi Souza, Alex Lima, Valdomiro e Paulo Henrique; Ferdinando, Bruno Piñatares, Edno e Léo Costa; Popó e Matheus Ortigoza. Técnico: Ailton Silva

Juiz: Luiz Flavio de Oliveira

Local: Itaquerão

Horário: 19h30

Na TV: Pay-per-view