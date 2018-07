Vitória sobre líder mantém sonho do título, diz Muricy Ramalho

Aliviado pela vitória sobre o Cruzeiro, Muricy Ramalho afirmou que o triunfo mantém as chances do São Paulo brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Ao vencer o líder da tabela por 2 a 0, no Morumbi, o time paulista reduziu para quatro pontos a vantagem dos mineiros na liderança.

"Tínhamos consciência de que esta era nossa chance e, se quiséssemos manter o sonho, tínhamos que ganhar hoje. Marcamos muito bem o Cruzeiro e merecemos o resultado", declarou o treinador, satisfeito com o desempenho dos seus jogadores, no domingo.

"Foi uma grande partida, era a nossa oportunidade de diminuir e conseguimos. Temos de continuar fazendo a nossa parte. Começamos mal no torneio, chegaram jogadores, saíram outros. O São Paulo é um time forte e consistente. Isso dá confiança", afirmou.

Com o triunfo, o São Paulo chegou aos 42 pontos, contra 46 do Cruzeiro. Para alcançar o rival, a equipe paulista terá que torcer por tropeços dos mineiros. "A gente gosta do futebol bem jogado, e quem gosta disso gosta do Cruzeiro. É difícil falar se vai oscilar ou não. Acho difícil. Nessa competição tem de ter plantel para fazer o que estão fazendo. E eles têm", disse Muricy.