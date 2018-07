Vitória sobre o Atlético-MG empolga Oswaldo de Oliveira A discussão entre Seedorf e Gilberto não abriu nenhum tipo de crise no Botafogo. E a prova disso veio nesta quinta-feira, quando a equipe carioca não tomou conhecimento do Atlético Mineiro: venceu o campeão da Libertadores de virada, por 4 a 2, no Maracanã, e encaminhou a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. E a vitória veio mesmo sem Seedorf.