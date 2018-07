Vitória sobre o Cruzeiro vira inspiração para o Corinthians

A atuação da equipe diante do Cruzeiro, sobretudo no primeiro tempo, é a inspiração do Corinthians para o jogo de quarta-feira contra o Santos pela Copa do Brasil. O time terá de reverter a derrota por 2 a 0 sofrida na semana passada e precisará vencer por 3 a 0 para avançar às quartas de final. Se sofrer um gol, terá de marcar quatro para ficar com a vaga.

Tite vai montar o time para fazer pressão alta em cima do Santos e tentar induzir o adversário ao erro no seu campo de defesa. A postura será mais agressiva em relação ao jogo da Vila Belmiro, quando o time jogou muito recuado e deu espaço para o Santos.

“O torcedor do Corinthians pode esperar um time aguerrido, buscando o resultado. A equipe será totalmente diferente do que foi na Vila Belmiro”, prometeu o meia Jadson.

Tite não vai poupar nenhum jogador. Em reunião com a diretoria ficou definido que o Corinthians não vai priorizar nenhuma competição e tem condições de disputar tanto o Campeonato Brasileiro como a Copa do Brasil com força máxima.

O próximo jogo pelo Brasileiro é no domingo, contra a Chapecoense, fora de casa. O time lidera a competição com 43 pontos, quatro a mais do que segundo colocado, o Atlético-MG.

“A equipe está sabendo lidar com os dois campeonatos. A gente tem de dar a volta por cima na Copa do Brasil, temos que dar resposta à torcida”, disse Jadson.

Já foram vendidos 32 mil ingressos para o jogo de amanhã. Restam entradas apenas para o setor Oeste Inferior. O Corinthians venceu os seu últimos oito jogos em casa.