Vitória já garante vaga na Copa Libertadores de 2016 ao Corinthians

A vitória do Corinthians sobre o Flamengo por 1 a 0, no Itaquerão, garantiu o time na Libertadores de 2016. Com 70 pontos, a diferença para o quarto colocado do Brasileirão, o Santos, chegou a 20 pontos, a seis rodadas do fim da competição, e há 18 pontos em disputa até o fim.

Já a distância do Corinthians para o vice-líder Atlético-MG aumentou para 11 pontos, mas o Atlético-MG ainda joga neste domingo à noite contra a Ponte Preta. Ou seja: a diferença pode voltar a cair para oito pontos.

"Ainda não dá para falar em título porque o Atlético-MG ainda tem chance matemática. Não podemos entrar na euforia do torcedor. Temos de continuar passo a passo, dando nossa resposta em campo", disse o meia Renato Augusto.

O volante Ralf também evitou falar que o Corinthians já é o virtual campeão. "É difícil prever, depende de nós e ainda faltam seis finais. Vamos fazer nosso dever de casa", afirmou o jogador. Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta justamente o vice-líder Atlético-MG em Belo Horizonte.