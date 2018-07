Vitória sobre o PSG não evita eliminação do Benfica

LISBOA - O estádio da Luz, em Lisboa, receberá no final de maio de 2014 a decisão da atual edição da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, foi confirmado que o dono do local não tem mais chances de conseguir a classificação para este esperado duelo no fim da temporada europeia. Pela sexta e última rodada do Grupo C, o Benfica derrotou de virada o Paris Saint-Germain por 2 a 1, em casa, mas viu a segunda vaga da chave - a primeira já era dos franceses - ir para o Olympiakos, que ganhou do Anderlecht por 3 a 1, na Grécia.

Com 10 pontos cada, Olympiakos e Benfica terminaram empatados na segunda colocação. Pelos critérios de desempate da Liga dos Campeões, o time grego levou vantagem no confronto direto, pois ganhou na Grécia e conseguiu um empate quando jogou em Portugal. Assim, avançou às oitavas de final junto com o Paris Saint-Germain, líder com 13 pontos. Ao clube português restou, a partir de agora, a Liga Europa. O Anderlecht terminou a fase de grupos com apenas um ponto.

Em campo, no estádio da Luz, o Benfica encarou um Paris Saint-Germain escalado pelo técnico Laurent Blanc com várias modificações - o brasileiro Thiago Silva e o sueco Ibrahimovic foram poupados. Mesmo sem sua força máxima, os franceses jogaram bem e saíram na frente no placar aos 37 minutos do primeiro tempo com o artilheiro uruguaio Cavani.

Precisando obrigatoriamente de uma vitória, a equipe portuguesa foi toda ao ataque e conseguiu ir para o intervalo com o empate, obtido em uma cobrança de pênalti de Lima, aos 45 minutos. Na segunda etapa, aos 14, o argentino Gaitán fez o gol da virada e o time soube administrar a vantagem até o final.

A torcida portuguesa, então, era por um tropeço do Olympiakos contra o lanterna Anderlecht. No primeiro tempo, isso até aconteceu - Saviola abriu o placar para os gregos, aos 34 minutos, e Kljestan empatou aos 39. Mas na segunda etapa o time da casa foi para cima e conseguiu a vitória e a classificação com mais um gol de Saviola, aos 13, e Domínguez, aos 50.