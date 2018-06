Vitória sobre o Santos é 'divisor de águas' para o São Paulo, analisa Diego Souza

Autor do gol que deu a vitória são-paulina no clássico e artilheiro do time tricolor no ano com seis gols, o meia-atacante Diego Souza disse que o triunfo diante do Santos por 1 a 0 é um “divisor de águas” para a equipe na temporada.

+ Aguirre celebra atuação do São Paulo, mas contém empolgação por invencibilidade

“A gente precisava se confirmar em um jogo dentro de casa. Em um clássico. Sem dúvidas, conquistar a vitória era um divisor de águas. A gente sabia da qualidade do Santos, perdemos para eles no Paulista no Morumbi. Mas entramos ligados e não demos muitas oportunidades para eles.”

Questionado até poucas semanas, Diego Souza marcou um gol por jogo em suas últimas três atuações com a camisa tricolor. Após o triunfo de ontem, dividiu os méritos com o time.

“Quero poder ajudar não só com gols, mas jogando bem pelo menos. A equipe foi bem e criou oportunidades, o importante é a vitória. Tenho colegas de qualidade ao meu lado e vamos aproveitar a oportunidade.”