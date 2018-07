Vitória sobre Santos renova os ânimos do Prudente A surpreendente vitória de virada sobre o Santos, por 3 a 2, no último domingo, na Vila Belmiro, renovou os ânimos do Grêmio Prudente. Apesar de ainda estar na lanterna e ter grande chance de ser rebaixado no Brasileirão, o resultado inesperado aumentou o otimismo do time do interior paulista.