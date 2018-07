Vitória sobre São Paulo dá moral ao Corinthians, diz Danilo

SÃO PAULO - Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, no clássico disputado neste domingo no Estádio do Pacaembu, o meia Danilo disse que o resultado da partida válida pelo Campeonato Paulista traz confiança para o Corinthians. Assim, o time ganha moral para a estreia na Libertadores, na quarta-feira, contra o Deportivo Táchira, na Venezuela.

"Foi importante ter vencido, isso dá moral e confiança para a gente", afirmou Danilo, já projetando a estreia do Corinthians na Libertadores. "Temos de estar preparados agora para fazer um bom jogo na Venezuela", acrescentou.

O meia Douglas, que voltou a vestir a camisa corintiana pela primeira vez desde 2009, entrou no fim do jogo e pouco apareceu. Ele confessou que ainda está abaixo da condição ideal, mas destacou que gostou do comportamento dos torcedores corintianos. "A perna inchou", comentou. "Mas foi bom ouvir a torcida gritar seu nome."

O atacante Jorge Henrique foi pivô de lances que deixaram os jogadores do São Paulo nervosos no clássico deste domingo. Ele preferiu, no entanto, não criar mais polêmicas. "O mais importante é que contribuí para a vitória. O grupo todo está de parabéns", disse o jogador.