Vitória sofre com defesa da Chapecoense e equipes só empatam

Os jogadores de Vitória e Chapecoense correram bastante neste domingo, criaram algumas oportunidades de gol, mas não conseguiram sair do 0 a 0, no Barradão, em Salvador. O resultado não foi bom para a equipe baiana, que segue muito próxima da zona de rebaixamento, agora com 15 pontos - apenas um à frente do rival Bahia, o primeiro do grupo dos quatro últimos.

Já a Chapecoense ficou satisfeita com o empate fora de casa. Com 16 pontos, ocupa o 12º lugar da tabela. "Foi um resultado importante em um jogo complicado", disse o volante Abuda. "Esse ponto vai fazer diferença lá na frente."

O time catarinense foi melhor no primeiro tempo. Apesar de deixar o Vitória controlar a posse de bola, foi efetivo na marcação e, nos contra-ataques, criou as melhores oportunidades. Aos 22 e aos 32 minutos, seus atacantes desperdiçaram boas chances, uma chutada para fora pelo volante Dedé, após boa troca de passes na entrada da área rival, e uma bem defendida por Wilson, em finalização do meia Camilo.

Sem conseguir romper a linha defensiva da Chapecoense, o Vitória passou a apelar para cruzamentos e jogadas aéreas. E foi um cruzamento de Ayrton, concluído para fora pelo meia Cáceres, aos 36 minutos, a melhor chance do time da casa na primeira etapa.

O segundo tempo começou sob forte chuva e sem alteração no panorama da partida. O Vitória mantinha a posse de bola, mas não levava perigo, enquanto a Chapecoense apostava nos contra-ataques. O cenário só mudou após os 30 minutos, quando a chuva parou e o time da casa decidiu acelerar o ritmo, para tentar vencer a partida.

O vitória até conseguiu criar algumas chances, mas abriu espaços para a equipe catarinense, que também desperdiçou oportunidades. Nenhum dos times, porém, conseguiu abrir o placar.

Na próxima rodada, o Vitória vai à Curitiba, onde enfrenta o Coritiba, na quarta-feira, às 21 horas, no Couto Pereira. No mesmo dia, às 22 horas, a Chapecoense recebe o Fluminense.

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA 0 x 0 CHAPECOENSE

VITÓRIA - Wilson; Ayrton, Roger Carvalho, Kadu e Euller; Adriano, José Welison (William Henrique), Cáceres e Marcinho (Marcos Júnior); Caio e Dinei (Guillermo Beltrán). Técnico: Jorginho.

CHAPECOENSE - Danilo; Fabiano (Grolli), Jaílton, Enrique Meza (Diones) e Ednei; Wanderson, Abuda, Dedé, Camilo (Tiago Luis) e Zezinho; Bruno Rangel. Técnico: Celso Rodrigues.

CARTÕES AMARELOS - Ayrton (Vitória); Jaílton (Chapecoense).

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).