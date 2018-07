Vitória sofre empate no final e deixa escapar o acesso Neste sábado, o Vitória encarou o Joinville, na Arena Joiville, pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e arrancou apenas o empate por 1 a 1. O time baiano abriu o placar com Willian e estava garantindo o retorno à elite nacional. Mas a equipe catarinense buscou o empate com Leandro Carvalho, aos 44 minutos da segunda etapa, e adiou o sonho do Vitória de retornar à Série A depois do rebaixamento de 2010. Agora precisa de um empate na última partida.