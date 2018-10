Vitória supera Chapecoense, deixa zona da degola e troca de lugar com rival

O Vitória conquistou um importante resultado na briga contra o rebaixamento, neste domingo. O time baiano visitou nesta manhã a Chapecoense, na Arena Condá, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu por 1 a 0, com gol de Lucas Fernandes. Os dois times são rivais diretos na luta para escapar da degola.

O resultado levou o time baiano aos 32 pontos, deixando a zona do rebaixamento e ultrapassando o próprio adversário deste domingo. A Chapecoense, com um ponto a menos, caiu para a 17ª colocação, voltando para a zona da degola. O Ceará, com 30 pontos, joga à tarde no Castelão contra o Botafogo e também pode deixar a zona de degola.

O primeiro tempo foi movimentado, com os dois times buscando o ataque, mas foi o Vitória que soube aproveitar melhor as chances que criou. Depois de algumas oportunidades desperdiçadas, o time visitante conseguiu abrir o placar aos 37 minutos. Erick cruzou para Lucas Fernandes, que se atirou contra a bola para completar de cabeça para o fundo do gol.

A Chapecoense tentou responder na sequência com cruzamento que desviou em Ramon e quase traiu Ronaldo, mas o goleiro do Vitória fez grande defesa. O time da casa foi para os vestiários sob a desconfiança de sua torcida.

Na segunda etapa, o time da casa adotou postura mais ofensiva em busca do empate, mas se abriu também aos contragolpes do adversário. O primeiro deles já assustou com chute de Erick que acertou o travessão.

Abusando das bolas levantadas para a área, a Chapecoense mostrou pouco repertório e não conseguiu levar a melhor sobre a defesa do Vitória, que teve frieza para administrar a vantagem e se defender sem grandes sustos até o apito final.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vitória recebe o Corinthians, no Barradão, em Salvador (BA), enquanto a Chapecoense enfrenta o Cruzeiro, no Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 0 x 1 VITÓRIA

CHAPECOENSE - Jandrei; Marcos Vinícius, Rafael Thyere, Douglas e Alan Ruschel; Amaral, Barreto (Osman), Yan Rolim (Diego Torres) e Doffo; Vinícius (Bruno Silva) e Leandro Pereira. Técnico: Guto Ferreira.

VITÓRIA - Ronaldo; Jeferson, Ramon, Aderllan e Fabiano; Willian Farias, Léo Gomes e Rodrigo Andrade (Arouca); Erick, Walter Bou (André Lima) e Lucas Fernandes (Neilton). Técnico: Paulo César Carpegiani.

GOL - Lucas Fernandes, aos 37 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alan Ruschel, Amaral e Osman (Chapecoense); Ramon e Léo Gomes (Vitória).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

RENDA - R$ 116.000,00.

PÚBLICO - 6.280 pagantes.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).