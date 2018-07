Vitória supera Vasco e abre vantagem na Copa do Brasil

O Vasco, por sua vez, precisará vencer por pelo menos três gols de diferença para seguir vivo na competição. Com o resultado desta quarta, o time carioca manteve o tabu de nunca vencer no Barradão. Já são nove partidas no estádio, com oito derrotas e apenas um empate.

Com posturas cautelosas, as duas equipes fizeram um início morno de jogo nesta quarta e só aumentaram o ritmo a partir dos 13 minutos, em uma investida do Vitória. Elkeson bateu de fora da área e exigiu boa defesa de Fernando Prass, que se esticou para evitar o gol. Na sequência, Egídio levantou na área e Uelliton mandou, de cabeça, no travessão.

O lance acordou o Vasco, que respondeu aos 18 minutos. Após cobrança de falta na área, Carlos Alberto, sem marcação, acertou a cabeça e mandou rente à trave direita do goleiro Viáfara. Os visitantes voltaram a levar perigo aos 32, quando Ramon cruzou da esquerda e Elton se antecipou à defesa, completando de cabeça. A bola passou à esquerda do gol, assustando Viáfara.

As investidas do Vasco equilibraram a partida, mas também abriram espaços na defesa. Aos 39, Uelliton subiu mais que a zaga carioca e cabeceou para o gol. Fernando Prass fez grande defesa, porém, cedeu o rebote que Renato aproveitou com tranquilidade para abrir o placar.

Pressionado pela desvantagem no placar, o Vasco voltou melhor no segundo tempo e acelerou o jogo nos primeiros minutos. Aos 8, Philippe Coutinho cobrou escanteio na área e Carlos Alberto cabeceou firme, na trave esquerda. A jogada se repetiu dois minutos depois, com defesa de Viáfara, após nova cabeçada do meia vascaíno.

No entanto, o Vasco não conseguiu manter o ritmo e caiu de rendimento, deixando a partida morna novamente. Preocupado com as dificuldades do seu time, que não conseguia chegar ao ataque, o técnico Gaúcho sacou Philippe Coutinho e Elton para as entradas de Robinho e Dodô. Mas a situação não mudou e os visitantes seguiram sem levar maior perigo ao gol de Viáfara.

O Vitória, por sua vez, mostrava maior eficiência no ataque. Aos 30, Bida bateu falta de longe e assustou Fernando Prass. Nove minutos depois, Marcos Pimentel foi até a linha de fundo, pela direita, e cruzou para Neto Berola completar para o gol, em chute fraco. Elder Granja desviou a bola no meio do caminho e tirou o goleiro vascaíno da jogada, selando o triunfo dos donos da casa.

Ficha Técnica:

Vitória 2 x 0 Vasco

Vitória - Viáfara; Marcos Pimentel, Vílson, Reniê e Egídio; Vanderson, Bida, Uelliton e Renato Ribeiro (Neto Berola); Elkeson (Neto) e Junior (Schwenk). Técnico: Ricardo Silva.

Vasco - Fernando Prass; Elder Granja, Thiago Martinelli, Titi e Ramon; Nilton, Rafael Carioca, Léo Gago (Magno) e Philippe Coutinho (Robinho); Carlos Alberto e Elton (Dodô). Técnico: Gaúcho (interino).

Gols - Renato, aos 39 minutos do primeiro tempo. Neto Berola, aos 39 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Uelliton, Elkeson, Renato, Egídio, Viáfara, Neto Berola (Vitória); Nilton, Léo Gago, Carlos Alberto (Vasco).

Árbitro - Héber Roberto Lopes (Fifa-PR).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Barradão, em Salvador (BA).