Vitória tem 2 desfalques importantes para ficar no G4 Após dois jogos seguidos em casa, o Vitória conseguiu seu objetivo de voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo contra a Portuguesa, por 2 a 1 no domingo, e o empate com o Fluminense, por 1 a 1 na quarta-feira, o time baiano chegou a 19 pontos, na quarta posição. Agora, porém, o desafio tende a ser ainda mais complicado.