Vitória tem retorno da dupla de ataque contra o Cruzeiro Com apenas um triunfo fora de casa, obtido na segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Náutico, no Recife, o Vitória vai contar com o retorno de sua dupla de ataque titular - Maxi Biancucchi e Dinei - para voltar a vencer como visitante. O argentino, artilheiro do time na competição com oito gols, havia sido poupado da última partida (triunfo por 3 a 1 contra a Ponte Preta). E o centroavante estava fora havia dois jogos, por lesão muscular. Eles são as esperanças dos torcedores para surpreender o vice-líder Cruzeiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida, pela 15.ª rodada, será neste sábado, às 18h30.