Vitória tenta interromper sequência negativa e se afastar da zona de rebaixamento

Após dois triunfos consecutivos, o Vitória voltou a ficar bem próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com dois resultados negativos. E, neste domingo, às 19h30 (de Brasília), a equipe baiana tem um importante duelo na luta contra a degola: visitará o Sport, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 31.ª rodada da competição.

O adversário vive drama semelhante na tabela de classificação. Enquanto o Vitória é o 15.º colocado com 35 pontos, a equipe pernambucana ocupa a 16.ª posição com 34. Ambos estão colados no Internacional, o 17.º com 33, o primeiro do grupo que disputará a Série B em 2017.

Para a partida, o técnico Argel Fucks não contará com o volante Willian Farias, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 0 para a Ponte Preta, em Campinas (SP). Amaral será o substituto.

Deve ser a única alteração na formação titular. O atacante Marinho ainda se recupera de um problema muscular e ficará mais uma vez de fora. Com isso, o setor ofensivo seguirá com Cárdenas na armação das jogadas e o trio de ataque formado por Tiago Real, Kieza e Zé Eduardo.