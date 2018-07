Vitória tenta manter a boa fase contra o Palmeiras Com três triunfos nas quatro últimas partidas, entre eles o sobre o rival Bahia por 2 a 1, no último domingo, o Vitória enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro, para consolidar a boa fase - e abrir distância para a zona de rebaixamento. Com 24 pontos, a equipe iniciou a rodada na 14.ª posição.