Vitória tenta romper série negativa contra o Prudente

Para isso, o técnico Antônio Lopes armou um Vitória ofensivo e cheio de novidades para a partida. O treinador, que chegou a ensaiar uma equipe com três atacantes para o jogo, ao longo da semana, voltou atrás, mas manteve o meio-de-campo com apenas um volante de marcação, Vanderson. Fazem companhia a ele três meias, Bida, Ramon e Elkeson.

No ataque, o jovem Adailton, de 19 anos, que não vinha sendo aproveitado, entra no lugar de Henrique, que sentiu desconforto muscular e foi poupado. Ao lado dele, Schwenck deve voltar ao time titular, depois de se destacar nos treinos, ao longo da semana, e barrar Júnior e Kléber Pereira.

Lopes também vai contar com o retorno de dois dos principais jogadores do elenco no primeiro semestre: o lateral direito Nino, que estava afastado por contusão desde a final da Copa do Brasil, em 4 de agosto, e o goleiro Viáfara, que há 20 dias se recuperava de uma lesão na coxa esquerda. Na lateral esquerda, Egídio não foi relacionado por Lopes, que optou por improvisar o meia Rafael Cruz na posição.

TORCIDA - O treinador organizou, na manhã de sexta-feira, uma reunião com dirigentes do clube e representantes das cinco maiores torcidas organizadas do time para promover um "acordo de paz". A atitude foi tomada porque Lopes ficou preocupado com a atitude dos

torcedores nas últimas partidas do Vitória no Barradão - tanto no intervalo quanto no fim dos jogos, houve muitas vaias à equipe, que acabou sendo derrotada pelo Grêmio e pelo Fluminense nos dois últimos jogos que realizou em casa. "Este é um momento em que a união de todos é importante, precisamos da torcida nos apoiando e vaiando o adversário", justificou o técnico.

A diretoria também abaixou os preços dos ingressos para a partida, com o intuito de garantir maior presença de público. A entrada para a arquibancada custa a partir de R$ 10.