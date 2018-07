Vitória tenta superar desfalques contra o Cruzeiro e encerrar série de derrotas

Com uma sequência de três derrotas consecutivas e duelando contra um rival direto na luta contra o rebaixamento, o Vitória enfrenta o Cruzeiro neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio do Barradão, em Salvador, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com uma série de problemas que pode dificultar a sua missão.

A equipe baiana tem quatro desfalques confirmados: o zagueiro Kanu e os volantes Amaral e Marcelo, suspensos, além do atacante Marinho, que segue em fase de transição após se recuperar de contusão. Estas ausências devem garantir o retorno de Victor Ramos ao time. O zagueiro sofreu uma lesão e chegou a ser afastado do elenco após faltar a um treino, mas ficará com a vaga de Kanu. Já Willian Farias e José Welison devem atuar no meio, enquanto que Euller pode ser deslocado ao ataque e Diego Renan atuar na lateral esquerda.

"Pequei em algumas coisas", reconheceu Victor Ramos. "Torcedor tem que cobrar mesmo, mas o Vitória é maior que tudo isso. Temos que estar no foco, que é tirar o clube dessa situação. Vamos lotar o Barradão. O foco é tirar o time da zona, não tem meu nome, não tem isso. Nenhum jogador é maior do que o Vitória".

Com 35 pontos, três a menos do que o adversário deste domingo, o Vitória está na 17.ª colocação e precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento.