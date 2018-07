Vitória tenta tirar vantagem de 'campo neutro' em Cuiabá

Com os retornos do volante Cáceres e do atacante Vinícius, recuperados de lesão, o Vitória enfrenta o Corinthians, nesta quarta-feira, às 19h30, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá, e os jogadores do time baiano não escondem a expectativa de tirar proveito do "campo neutro".

"É um gramado que eles também não conhecem, então temos de aproveitar para tentar conseguir os três pontos, que vão ser importantes", disse o volante Richarlyson. Primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 31 pontos, o Vitória tenta somar pontos contra a equipe paulista para se manter afastado do grupo dos quatro últimos.

"Esta luta (contra o rebaixamento) vai até o fim do campeonato. Todos os times (ameaçados) estão muito próximos, então é importante pontuar fora de casa", afirmou o volante Cáceres.

O técnico Ney Franco não vai contar com o lateral-direito Nino Paraíba, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Como o titular da posição, Ayrton, segue tratando uma lesão muscular, o volante Luiz Gustavo deve ser improvisado no setor.

Outra dúvida do treinador é sobre o goleiro. Recuperado de lesão, Wilson, ídolo da torcida, voltou a iniciar uma partida na última rodada, na derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, substituindo Roberto Fernández, que estava suspenso. Como foi um dos destaques da partida pelas boas defesas, pode voltar à titularidade.