Vitória terá estreia do meia Marcinho contra o Criciúma

Recém-contratado pelo Vitória, após ficar seis temporadas no Catar, o meia Marcinho é a novidade da equipe baiana para a partida deste sábado, contra o Criciúma, a partir das 18h30, no interior catarinense. O meia de 29 anos, revelado pelo Cruzeiro, é a aposta do técnico Jorginho para espantar a má fase no Campeonato Brasileiro.

Com apenas oito pontos somados em 11 rodadas, o Vitória está na 17ª colocação, na zona de rebaixamento. "Precisamos vencer e vamos jogar para vencer", avisou Marcinho, que está escalado como titular.

Além da entrada de Marcinho, o treinador fará mais uma alteração no meio do campo, por causa da suspensão, pelo terceiro cartão amarelo, do volante José Welison. Jorginho faz mistério, mas a vaga deve ficar para o também volante Marcelo, que treinou a maior parte da semana entre os titulares.