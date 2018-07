Vitória terá retornos de Kieza e Cleiton Xavier na partida contra o Santos

O Vitória terá duas novidades na escalação para a partida contra o Santos, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Barradão, em Salvador, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante Kieza e o meia Cleiton Xavier, que não jogaram contra o Sport no último domingo, voltam a ficar à disposição do técnico Alexandre Gallo para o duelo que pode manter a equipe fora da zona de rebaixamento.

Com oito pontos, o Vitória está na 16.ª colocação - a última fora da degola. O time está empatado na pontuação com Sport e Atlético Paranaense, mas ganha no primeiro critério de desempate que é saldo de gols. Por isso, vencer em casa é fundamental para os baianos.

Gabriel Xavier retorna após cumprir suspensão. Kieza se recuperou de problema muscular e deve atuar como titular nesta quarta-feira. Já José Welison e Bruno Ramires seguem em recuperação de cirurgias e ainda não estão à disposição.

O lateral-direito Patric celebrou o retorno dos companheiros. "O Cleiton (Xavier) entrou nos últimos jogos, o André Lima fez gol, Gabriel vinha jogando bem, Yago jogou como titular. Todos estão muito bem. O Salino entrou e voou. O Gefferson. (...) O Gallo tem uma dor de cabeça boa, todos estão em alto nível, evoluindo", afirmou.