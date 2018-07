Vitória traz paz no Brasileiro e confiança para Libertadores, diz Aguirre

"Foi um triunfo muito importante, porque nós precisamos ganhar em casa para seguir pegando confiança e sair das posições difíceis nas quais estávamos", comentou o treinador, alvo de críticas nas últimas semanas em razão dos fracos resultados do Inter no Brasileirão. Focado na semifinal da Libertadores, o time tem contado com reservas em algumas partidas da competição nacional.

A sequência de resultados irregulares foi encerrada com os triunfos sobre o Joinville e o Goiás. "Esses dois jogos consecutivos, três com a Libertadores, foram muito bons. Tivemos dificuldades, sobretudo no primeiro tempo, quando não jogamos bem. Mas o time mudou para a segunda parte e acho que merecemos ganhar", opinou.

O triunfo sobre o Goiás foi comemorado também porque rendeu três pontos mesmo sem força máxima. A equipe escalada era praticamente toda reservas. Os titulares foram poupados para o decisivo confronto com o Tigres, no México, na quarta-feira. No jogo de ida, no Beira-Rio, os gaúchos venceram por 2 a 1. O confronto vale vaga na final da Libertadores.