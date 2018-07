Vitória vai ao Rio atrás do 1º triunfo ante cariocas Depois do triunfo por 2 a 0 sobre o Prudente, no último fim de semana, o Vitória não deve ter muitas alterações para enfrentar o Botafogo, neste sábado, às 18h30, no Engenhão, no Rio de Janeiro. A equipe baiana busca a primeira vitória contra times cariocas no Campeonato Brasileiro - foram quatro derrotas e dois empates -, para se manter fora da zona de rebaixamento da competição. O time está na 15.ª posição, com 34 pontos, apenas três à frente do Atlético Mineiro, o primeiro do grupo que cairá para a Série B.