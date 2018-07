Vitória vai garantir embalo do Uruguai nas Eliminatórias da Copa

SALVADOR - Os uruguaios possuem um importante trunfo em relação aos italianos para a partida deste domingo, na Fonte Nova. Com um dia a mais de descanso que os adversários, a equipe celeste quer aproveitar essa vantagem para coroar o mês de junho com a conquista do terceiro lugar na Copa das Confederações. No dia 11, a equipe conseguiu uma vitória importante contra a Venezuela, fora de casa, pelas Eliminatórias, que a recolocou na briga direta por uma vaga na Copa de 2014.

"Foi um ótimo período para nós e seria um prêmio pela Copa América que conquistamos na Argentina. Também ganhamos da Venezuela pelas Eliminatórias e fizemos uma boa partida no amistoso contra a França", afirma o zagueiro Godín.

Enquanto a Itália encarou 120 minutos de jogo na semifinal contra a Espanha, na última quinta-feira, o Uruguai descansou durante todo o dia e chegou a Salvador somente no início da noite. Nesta sexta-feira, os jogadores tiveram a manhã livre. Cavani, Lodeiro, Eguren e Gastón Ramírez ensaiaram até uma partida de tênis em uma das quadras do hotel.

O atacante Luís Suárez, um dos destaques da equipe, reconhece que o repouso pode ser um importante aliado na partida contra a Itália, mas não enxerga tanta vantagem assim.

"Com certeza os italianos tiveram um desgaste físico maior, mas creio que eles são uma equipe acostumada a jogar grandes partidas e estarão preparados, mesmo com o calor", afirma o maior artilheiro da história da Celeste com 35 gols, um a mais que o companheiro de seleção, Diego Forlán.

Suárez se referiu ao horário do confronto, pois a decisão do terceiro lugar será o único jogo do torneio disputado às 13h (horário local). A previsão do tempo para Salvador é de sol, com 28ºC de temperatura.

Apesar das dificuldades, Godín garante que o Uruguai está com foco voltado para a vitória. "A Itália é uma seleção histórica do futebol e vem também em um bom momento. Temos muita vontade de ganhar este jogo. Vamos dar o máximo em campo para conquistar a vitória", avisa o defensor.