'Vitória vai levantar autoestima uruguaia', diz Tabárez Depois de uma performance sofrível, nada melhor do que uma grande vitória sobre uma seleção tradicional para levantar a autoestima dos seus jogadores. Foi assim que Óscar Tabárez encarou o triunfo do Uruguai sobre a Inglaterra por 2 a 1, nesta quinta-feira, no Itaquerão, em São Paulo.