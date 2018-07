Vitória vai marcar nova fase do Santos, diz elenco após conquistar três pontos

LONDRINA - Os jogadores do Santos comemoraram a primeira vitória no Brasileirão, depois de três empates, como o início de uma nova fase no campeonato. Na noite deste domingo, o time foi a Londrina, no interior paranaense, e ganhou do lanterna Figueirense por 2 a 0.

"Essa vitória vai dar confiança para que a gente possa resgatar o bom futebol do Campeonato Paulista", disse o volante Arouca, autor do segundo gol do time e um dos melhores do jogo neste domingo, lembrando da campanha santista que resultou no vice-campeonato estadual.

Para o atacante Gabriel, que fez o primeiro gol em Londrina - em impedimento -, o time viveu uma fase ruim, mas ainda dá para se recuperar. "Nós estávamos jogando bem, mas pecando nas finalizações. A bola não entrava. Agora as coisas vão virar", disse ele.

Ninguém quis comentar a saída de Leandro Damião do time. Contratado por R$ 42 milhões, na maior transação do futebol brasileiro, o atacante não marcava havia seis jogos, acumulou atuações fracas e acabou perdendo o lugar entre os titulares para o meia Lucas Lima - Gabriel jogou como centroavante neste domingo. "Essa foi uma opção do treinador. Temos de respeitar. O Santos tem um bom elenco e todos podem dar conta do recado", disse o zagueiro David Braz, quando perguntado sobre Leandro Damião.