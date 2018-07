Vitória vence ABC na volta de Mancini e já aparece no G4 da Série B do Brasileiro Seis anos depois de dirigir o Vitória o técnico Vágner Mancini voltou a comandar o time baiano dentro do Barradão. E recomeçou com o pé direito ao vencer o ABC, por 2 a 0, neste sábado à tarde, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Esta foi sua primeira vitória no comando da equipe, que aparece em terceiro lugar, com 16 pontos, atrás de Náutico, com 17, e do líder Botafogo, com 20. O ABC, que tinha vencido três jogos fora de casa, sem tomar gols, continua com 11 pontos, em uma posição intermediária.