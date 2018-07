Vitória vence Bahia de virada e larga na frente na semifinal da Copa do Nordeste

O Vitória saiu na frente do Bahia na semifinal da Copa do Nordeste. Com o estádio do Barradão lotado com torcida única da equipe rubro-negra, nesta quinta-feira, em Salvador, o time da casa saiu perdendo e se aproveitou da expulsão do atacante Gustavo, ainda no primeiro tempo, para virar a partida para 2 a 1.

Com o resultado, o Vitória joga pelo empate no jogo de volta, neste domingo, na Arena Fonte Nova, também em Salvador, desta vez apenas com torcedores do Bahia. Se marcar dois ou mais gols, a equipe rubro-negra pode até perder por um de diferença. O clube tricolor se classifica com um triunfo por 1 a 0 e pode levar a decisão para os pênaltis se devolver o placar de 2 a 1.

O Vitória começou tentando pressionar, mas foi surpreendido logo na primeira escapada do Bahia, aos quatro minutos. Allione cobrou escanteio da direita e Edson subiu sozinho para completar de cabeça e abrir o placar.

O jogo começou a melhorar para o time da casa a partir dos 18 minutos. Hernane se lesionou em dividida com David e teve de ser substituído por Gustavo, ex-Corinthians, que ficou em campo menos de um minuto e foi expulso por cotovelada em Kanu.

Com um a mais, o Vitória foi para cima e empatou ainda no primeiro tempo, aos 37 minutos. A defesa do Bahia rebateu mal e Euller aproveitou para pegar a sobra de cabeça e encobrir o goleiro Jean.

A virada veio logo no início da etapa final. No terceiro escanteio seguido para o time da casa, a bola sobrou para André Lima e o centroavante se atirou no chão para finalizar, mas não desperdiçou.

O Bahia ainda tentou uma reação nos minutos finais, mas não conseguiu envolver o adversário, que soube explorar a superioridade numérica e administrar o resultado. Aos 43, uma queda de energia paralisou a partida. Jogadores e trio de arbitragem permaneceram no gramado mantendo o aquecimento e, após cerca de 20 minutos, a bola voltou a rolar e o time da casa garantiu a vitória por 2 a 1.