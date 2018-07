Vitória vence o ASA e assume a liderança provisória

O Vitória começou o jogo com tudo, ficou no campo de ataque, mas não conseguiu fazer o gol no início. Teve chance com Elton, aos 4 minutos, e depois com Uellinton, também numa cabeçada. Depois disso, o ASA passou a administrar o jogo e não sofria perigo nenhum no sistema defensivo, mas também não oferecia risco ao gol de Deola, que pouco trabalhou na etapa inicial.

No segundo tempo, o jogo retornou do mesmo modo que terminou o primeiro, com os baianos pressionando e os alagoanos tentando no contra-ataque. Aos 13 minutos, numa bobeira da defesa baiana, o ASA quase abriu o placar com Alexsandro, que completou, livre, cruzamento de Didira, rente ao travessão de Deola.

No entanto, aos 19 minutos, o Vitória abriu o placar. Elton foi lançado, invadiu a área e bateu com força. Gilson fez defesa e deu rebote no pé do atacante, que, com o gol aberto, só empurrou para o fundo das redes.

O ASA voltou a ficar no campo de ataque e, aos 40 minutos, quase empatou. Maranhão bateu cruzado, a bola desviou em Victor Ramos e acertou a trave de Deola. Mas, no último lance do jogo, num lançamento da defesa, a bola sobrou para Willie, que bateu de primeira, sem chance para Gilson.

Na próxima rodada, o Vitória faz o duelo direto com o Atlético-PR, em Salvador, às 16 horas, no sábado, enquanto o ASA joga contra o Goiás, em Goiânia, sexta-feira, às 19h30.

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA 2 x 0 ASA

VITÓRIA - Deola; Nino, Victor Ramos, Josué, Gilson; Uelliton, Michel (Willie), Marquinhos (Arthur Maia) e Pedro Ken; William (Rodrigo Mancha) e Elton. Técnico - Paulo Cesar Carpegiani.

ASA - Gilson; Rodrigo, Audálio (Valdívia), Edson Veneno e Osmar (Davi Ceará); Cal, Lucas, Didira e Chiquinho Baiano; Alexsandro (Maranhão) e Lúcio Maranhão. Técnico - Nedo Xavier.

GOLS - Elton, aos 19, e Willien, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcos André Gomes da Penha (ES).

CARTÕES AMARELOS - Willie e Pedro Ken (Vitória); Osmar (ASA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL Estádio Barradão, em Salvador (BA).